Guerre en Ukraine : Des cantons offrent aux Ukrainiens moins de la moitié du «minimum vital»

Les réfugiés ukrainiens reçoivent nettement moins que d’autres demandeurs d’asile. Même les partisans de la ligne dure en matière d’asile demandent plus de soutien financier.

Les Ukrainiens obtiennent en Suisse le statut de protection S sans une longue procédure d’asile. L’inconvénient: ils ont droit à une aide financière nettement inférieure à celle des réfugiés ordinaires. Les cantons peuvent en grande partie décider eux-mêmes du montant qu’ils leur donnent pour vivre. Par exemple en Argovie, une mère ukrainienne avec deux enfants reçoit 865 francs par mois pour les besoins de base. Cela doit suffire pour la nourriture, l’hygiène, les transports en commun et les vêtements pour trois personnes. En supposant que la famille a besoin de 120 francs par mois pour les articles de toilette, les transports publics et les vêtements, il reste 745 francs pour la nourriture. C’est un peu moins de 8 francs par personne et par jour, ou autrement dit: 2,65 francs pour un repas principal. Si les Ukrainiens étaient reconnus comme réfugiés ordinaires, une famille de trois personnes recevrait plus du double d’argent, soit bien 1800 francs.