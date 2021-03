A Genève, dès 16 ans, une personne en bonne santé peut s’inscrire. Elle sera alors placée sur liste d’attente, confirme Laurent Paoliello, chargé de communication au Département de la santé. La prise de rendez-vous pour l'injection n’interviendra que lorsque la vaccination sera ouverte pour cette tranche de la population et le principe du «premier inscrit, premier servi» s'appliquera. Précision: toute personne en bonne santé peut s'inscrire dès 16 ans, en revanche elle recevra, au moment où la vaccination sera ouvert pour sa catégorie, une injection de Pfizer, car il est adapté pour les personnes entre 16 et 18 ans. Ce n'est pas le cas du Moderna qui lui, peut être injecté uniquement aux patients de plus de 18 ans. Dans les cantons du Valais et de Fribourg, il est également possible de déjà s’enregistrer sur leur site internet, même si on n’appartient pas aux groupes prioritaires pour le moment. Malgré tout, le Valais demande d’attendre. À Neuchâtel, jeudi, il n’était pas possible de s’enregistrer en ligne, toutes les dates étant complètes.