Vaccination – Des cantons veulent appliquer la règle «vacciné ou guéri» en dépit des testés

Le Conseil fédéral veut faire grimper le taux de personnes vaccinées avec une nouvelle offensive à 150 millions de francs. Or, pour le gouvernement schaffhousois, les mesures fédérales ne sont pas assez strictes. Selon des informations du journal « Schaffhauser Nachrichten », le canton souhaite mettre en place des règles plus draconiennes pour augmenter le taux de vaccination. Il souhaiterait appliquer la règle des «2G» (vaccinés ou guéris) à la place des «3G» (vaccinés, guéris ou testés). Concrètement, seules les personnes vaccinées ou guéries devraient avoir accès à certaines manifestations et lieux en intérieur.

Christoph Berger, chef de la Commission fédérale de vaccination, ne souhaite pas s’exprimer spécifiquement sur la revendication schaffhousoise: «Le but est de convaincre le plus grand nombre de sceptiques. Et pour cela, il nous faut des solutions régionales et adaptées à la situation.» Ainsi, les mesures ne devraient pas être les mêmes à Bâle-Ville, où le taux de vaccination est élevé, qu’à Appenzell Rhodes-Intérieures, par exemple, où le taux de vaccination est plus bas. «C’est pourquoi je peux m’imaginer qu’à l’avenir certains cantons appliqueront la règle des 2G tandis que d’autres ne le feront pas.»