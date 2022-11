Espagne : Des capteurs pour détecter les incendies avant qu’ils ne débutent

La technologie, qui est encore en cours de développement, a prouvé qu’elle fonctionnait déjà à des températures basses de l’ordre de 250 degrés Celsius avec un temps de réponse de moins d’une seconde. Une température de déclenchement que la chercheuse estime encore pouvoir abaisser pour ces capteurs. Ces derniers détectent un changement de température en monitorant la structure chimique d’un matériau. Quand cette dernière chauffe, sa conductivité électrique est altérée et c’est ce changement qui indique un danger imminent de départ de feu. Puis, ces dangers peuvent être convertis en alarme visuelle ou sonore. Mais la chercheuse va encore plus loin. D’après elle, il serait possible d’intégrer ces matériaux de détection directement dans les constituants physiques des immeubles. Par exemple en rendant une tapisserie directement réactive à une hausse de température en la connectant à un récepteur qui envoie directement l’information à l’alarme à proprement parler.