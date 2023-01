France/Iran : Des caricatures «insultantes» de Khamenei dans «Charlie Hebdo» ne passent pas

L’Iran s’insurge de nouveaux dessins publiés cette semaine dans l’hebdomadaire satirique français. Téhéran avertit que cet acte «ne restera pas sans réponse efficace et ferme»

Photo by Thomas COEX / AFP

«L’acte insultant et indécent d’une publication française en publiant des caricatures contre l’autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian sur Twitter.