Lausanne: Des carottes pour dénoncer les marges de Coop et Migros

Le collectif s’est installé aux portes de la Coop. DR

Un stand comme on en voit d’autres le samedi matin au marché: le Collectif Grondement des Terres vendait des carottes et quelques autres produits devant une grande Coop lausannoise. Sauf que ce stand était militant. Non annoncé et non autorisé, il avait pour but de dénoncer les marges importantes pratiquées sur la vente de fruits et légumes suisses, au détriment des producteurs, expliquent-ils dans un communiqué.

Producteurs mal rémunérés

Tirés d’une grande enquête de la FRC, les activistes brandissent des exemples tels que le coût moyen des carottes, mascottes de l’action, qui se compose à 28% du coût de production et à 72% des marges des revendeurs. Pour les concombres, la FRC indique une marge de 30% pour la Coop, tandis que celle du producteur n’est que de 1,2%. Une disproportion qui serait encore pire pour les produits bio. La FRC détaille également les difficultés rencontrées pour obtenir des chiffres, qu’aucun acteur ne semblait vouloir communiquer.

DR

«À travers notre campagne, nous faisons comprendre à Coop & Migros que nous n'en pouvons plus de leur business et des marges financières qu'ils se font sur le dos des paysans et paysannes, écrit Grondement des Terres. Ce tableau est celui d'un système qui ne fonctionne pas: le système alimentaire agro-industriel globalisé se révèle incapable aussi bien d'alimenter le monde que de rémunérer correctement les agriculteurs, pour que ceux-ci puissent fournir une alimentation suffisante et satisfaisante accessible à toutes et tous.» Le collectif demande notamment un observatoire indépendant en la matière, une communication des prix plus transparente, et une régulation des marges sur les produits bio afin de rendre ces produits plus abordables.

Un secteur comme les autres

Contactés, Coop et Migros n’ont pas encore répondu, mais le porte-parole de cette dernière s’est exprimé dans «Le Temps» en indiquant que la marge bénéficiaire globale de Migros ne s’élevait qu’à 1,5% en 2022, soit beaucoup moins que dans d’autre secteurs, qui ne sont pas non plus tenus de publier le détail de la composition des prix. «En moyenne, la marge brute de Migros sur les produits bio correspond à peu près à celle des produits alimentaires conventionnels», ajoute Tristan Cerf dans le quotidien.