Canton de Berne: Des cars postaux à deux étages pour amener les Sud-Coréens à Iseltwald

Pas sûr que les habitants du petit village idyllique d’Iseltwald (BE), au bord du lac de Brienz, apprécient la nouvelle. En effet, CarPostal a décidé de mettre en place dès le 1er juin une ligne express entre Bönigen, non loin d’Interlaken, et leur commune; une ligne sur laquelle circuleront des bus à deux étages. La raison? Faire face à l’afflux de touristes sud-coréens, qui font le voyage au bord du lac de Brienz, pour visiter la presqu’île qui apparaît dans la série dramatique très populaire chez eux, «Crash Landing on You».

«En arrivant en transports publics, les voyageurs soulageront l’infrastructure du petit village, qui dispose d’un nombre limité de places de stationnement», explique CarPostal. Les voyageurs seront transportés à bord de cars postaux à deux étages d’une capacité de 120 personnes, soit 25% de plus que les cars utilisés jusqu’ici. «Ainsi, la population locale et les touristes disposeront de 31 courses quotidiennes à destination et en provenance d’Iseltwald, et même 34 le week-end, soit plus du double qu’avant le boom touristique».