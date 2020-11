Près de 300 personnes s’étaient réunies au début du mois au Great Escape, à Lausanne, pour célébrer leur dernière soirée avant la fermeture des bars. Une vidéo de l’événement avait ensuite fait le buzz sur les réseaux: on y voyait une foule de fêtards danser et chanter «Highway to Hell» d’AC/DC à tue-tête. Les mesures sanitaires, elles, n’étaient pas vraiment de la partie.