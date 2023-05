Santé: Des cas de gale découverts dans la région de Bienne

La clinique Delc, à Bienne, spécialisée en dermatologie, estime recevoir cinq patients atteint par la gale par semaine, rapporte le «Journal du Jura». Pour sa part, le Centre hospitalier de Bienne (CHB) n’en a enregistré qu’un cette année. «Depuis l’année dernière, il y a néanmoins une légère augmentation», évalue Cristel Ruini, médecin-cheffe adjointe en dermatologie de la clinique biennoise. Une des raisons de ce boom réside dans le fait que les méthodes de diagnostic se sont améliorées. À Genève, une flambée de gale avait été enregistrée entre 2021 et 2022.

Une fois diagnostiquée, la maladie se traite facilement, pour peu que le protocole de soins soit suivi à la lettre. À la pommade antiparasitaire s’ajoute un comprimé d’Ivermectine, et ce deux fois en deux semaines. «En parallèle, tout le linge de maison et les habits doivent être lavés à 60 degrés. Ce qui ne supporte pas une telle chaleur sera mis en quarantaine au moins cinq jours. Il existe aussi un spray pour les canapés et les tapis», détaille Cristel Ruini.