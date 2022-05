Variole du singe : Des cas suspects ou confirmés en Espagne et au Portugal

Les autorités des deux pays font état d’une trentaine de patients présentant les signes de la «monkeypox», une maladie virale endémique en Afrique de l’Ouest.

«Lésions ulcéreuses»

Peu contagieuse entre humains

Selon les autorités espagnoles et portugaises, qui ont déclenché une alerte sanitaire nationale, cette maladie rare est peu contagieuse entre humains, dépourvue de traitement et se guérit généralement d’elle-même. Les symptômes recouvrent notamment fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Des éruptions cutanées peuvent survenir, souvent sur le visage, et se répandre à d’autres parties du corps.