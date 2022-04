Religion : Des catholiques mettent des mots sur des maux

En Suisse romande, les fidèles de l’Église catholique ont besoin de restaurer la confiance. Trois mille d’entre eux l’ont souligné à l’occasion d’une consultation à l’échelle planétaire décidée par Rome.

Les fidèles du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg s’insurgent contre les abus de pouvoir et le cléricalisme.

Selon une consultation mondiale à laquelle près de 3000 fidèles du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg ont pris part, l’Église catholique ne peut faire l’économie d’un examen de conscience.

Selon «La Liberté», les fidèles focalisent leurs principales critiques sur la figure du prêtre et l’autorité institutionnelle. Le cléricalisme, les abus de pouvoir, la méconnaissance du réel sont au cœur des reproches de fidèles, qui ressentent «le besoin de restaurer la confiance envers l’Église», souligne le diocèse. Des voix s’élèvent également pour remettre en cause la conception verticale de la gouvernance dans l’Église et pour que les femmes puissent y participer.