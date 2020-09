Lausanne : Des personnalités romandes aux platines pour la bonne cause

Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2020, la première Silent Party virtuelle de Suisse aura lieu au MAD. Des célébrités romandes passeront leurs titres favoris, parfois inavouables. Inscrivez-vous pour y assister.

Quel est le point commun entre l’humoriste Yann Lambiel, le judoka médaillé olympique Sergei Aschwanden, l’actrice et influenceuse Nadège Lacroix, le youtubeur Graphiam, le DJ Ewave, le directeur du Montreux Jazz Festival, Mathieu Jaton, les chanteurs Henri Dès et Phanee de Pool? Ces personnalités romandes, parmi une vingtaine d’autres, seront vendredi 4 et samedi 5 septembre 2020, de 18h à 22h, au MAD à Lausanne pour la première Silent Party virtuelle de Suisse, organisée au profit de la Chaîne du Bonheur et des personnes touchées par le Covid-19. Aux platines, les people auront carte blanche pour jouer leur playlist.