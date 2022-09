Manifestations : Des célébrités et des journalistes dans le collimateur en Iran

Ligne rouge

Le chef de la justice iranienne, Gholamhossein Mohseni Ejei, a aussi pointé du doigt les célébrités. «Ceux qui sont devenus célèbres grâce au soutien du système, pendant les jours difficiles, ont rejoint l’ennemi au lieu d’être avec le peuple. Tous doivent savoir qu’ils doivent rembourser les dommages matériels et spirituels causés au peuple et au pays», a-t-il dit.

Pour sa part, le président iranien, Ebrahim Raïssi, a prévenu que malgré «le chagrin» suscité par la mort d’Amini, «personne n’était autorisé à enfreindre la loi et à provoquer le chaos». Jeudi, une journaliste qui avait couvert l’enterrement de Mahsa Amini a été interpellée, selon son avocat. Cette arrestation est intervenue après celle de la journaliste Nilufar Hamedi, du quotidien «Shargh», qui s’était rendue à l’hôpital où la jeune Kurde était dans le coma et qui avait contribué à rendre publique l’affaire.

«Violence impitoyable»

Amnesty International a critiqué les «pratiques généralisées de recours illégal à la force et la violence impitoyable des forces de sécurité» en Iran. L’ONG a cité le recours à des balles réelles et boules de métal, des passages à tabac et violences sexuelles à l’encontre des femmes, le tout «sous couvert de perturbations continues et délibérées de l’Internet et de la téléphonie mobile».