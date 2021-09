France : Des centaines d’appels de victimes d’inceste en quelques heures

Les témoignages ont afflué après l’ouverture, mardi en France, d’une ligne téléphonique et d’une plateforme en ligne pour les victimes d’abus sexuels dans l’enfance.

Les victimes peuvent appeler la ligne entre 10h et 19h.

Les victimes de violences sexuelles dans l’enfance sont appelées à témoigner sur une plateforme téléphonique et un site internet qui ont reçu «des centaines» d’appels et courriels quelques heures après leur lancement mardi.

«Ça n’arrête pas de sonner»

«En quelques heures, il y a déjà des centaines et centaines d’appels et courriers électroniques adressés à la commission, cela veut bien dire qu’il y a un besoin social de très grande ampleur», a indiqué le juge Edouard Durand, coprésident de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) qui a mis en place ce dispositif.