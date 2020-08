Bélarus

Centaines d’arrestations et chaînes humaines

Près de 700 personnes ont été arrêtées au 4e jour d’une contestation farouche contre la réélection du président Loukachenko. De multiples chaînes humaines se formaient à Minsk.

Des nouvelles protestations s’organisaient néanmoins jeudi, pour dénoncer la victoire, jugée frauduleuse, de l’homme à poigne du Bélarus, au pouvoir depuis 26 ans, et crédité de 80% des voix. Des célébrités ont aussi commencé à prendre position contre la répression. Pour ses partisans c’est une novice en politique, Svetlana Tikhanovskaïa, qui a gagné, après une campagne qui a suscité une ferveur jamais vue dans l’ex-république soviétique.

Le ministère bélarusse de l’Intérieur a annoncé sur son compte Telegram l’arrestation d’encore 700 manifestants à travers le pays mercredi, portant à plus de 6700 le total depuis dimanche soir. Il a estimé que la contestation faiblissait «mais le niveau d’agressivité à l’égard des forces de l’ordre reste élevé», relevant que 103 policiers avaient été blessés, dont 28 sont hospitalisés.

Violente répression

Aucun bilan détaillé n’a été publié concernant les manifestants, contre lesquels des balles en caoutchouc, matraques et grenades sonores sont utilisées sans retenue.

Les Etats-Unis et l’UE ont dénoncé les fraudes électorales et la répression, les Européens menaçant Minsk de sanctions. L’Ukraine voisine a pour sa part appelé ses ressortissants à éviter de se rendre au Bélarus, et réclamé la libération «immédiate» de deux défenseurs ukrainiens des droits de l'homme incarcérés.