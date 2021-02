Lausanne : Des centaines de bougies pour les victimes du Covid

Afin d’honorer la mémoire de ceux que le coronavirus a emporté, un groupement citoyen a mené une action devant le château Saint-Maire.

Après Berne, Bâle, Zurich, Soleure ou encore les cantons d’Argovie et Thurgovie, c’était le tour de Lausanne et du canton de Vaud. Samedi soir, un groupement citoyens a allumé des bougies devant le château Saint-Maire, siège du gouvernement vaudois, afin de rendre hommage à la mémoire des personnes décédées à cause du Covid-19. Pour chaque mort dans le canton, une bougie a été placée, soit 890.

«À travers cette action silencieuse, nous demandons plus d’humanité dans la réponse donnée à la pandémie. Nous exigeons que la santé de la population soit la première priorité et que la Suisse officielle sauve la vie du plus grand nombre de ses habitants», communique le groupement. Pour ce dernier, il est important de reconnaître que: «il ne s’agit pas d’une catastrophe naturelle, mais bien d’une catastrophe politique. Car le développement de cette crise dépend de la politique et des précautions prises par la population.»