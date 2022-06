Conditions de travail : «Des centaines de chauffeurs Uber risquent de tomber dans la pauvreté»

Le conseiller national PLR Philippe Nantermod contre-attaque après la décision du Tribunal fédéral sur le statut des chauffeurs Uber.

Les services d’Uber ont été suspendus à Genève au début du mois de juin. La raison: le Tribunal fédéral a donné raison au canton de Genève sur le fait qu’il existe un rapport d’employé entre l’entreprise et ses chauffeurs et que ceux-ci ont donc droit à un salaire et à des prestations sociales. Uber n’ayant pas respecté ces dispositions, le canton de Genève a interdit à l’entreprise de proposer son application.