Ethiopie : «Des centaines de civils» tués au Tigré selon Amnesty

Des soldats érythréens ont tué «des centaines de civils» en novembre 2020 dans la région du Tigré, lors d’un massacre qui pourrait constituer un crime contre l’humanité, accuse ce vendredi Amnesty International.

Amnesty International base ses affirmations sur des témoignages de survivants – réfugiés au Soudan voisin ou joints par téléphone et sur des images satellite de la ville d’Aksoum, une ville antique et sainte du nord du Tigré.

«Les preuves sont accablantes et mènent à une conclusion effrayante. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont commis de multiples crimes de guerre dans leur offensive pour prendre le contrôle d’Aksoum», affirme Deprose Muchena, directeur régional de l’ONG pour l’Est et le Sud de l’Afrique.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a proclamé la victoire le 28 novembre après la reprise de la capitale régionale Mekele, bien que le TPLF ait juré de continuer à se battre. Des combats persistent. Depuis le début du conflit il y a près de quatre mois, le Tigré n’a plus d’accès à internet et les déplacements y sont toujours restreints, ce qui rend difficile la vérification des informations sur le terrain.

La présence de troupes venues d’Erythrée, pays frontalier du Tigré, pour épauler les forces éthiopiennes a été rapportée par des habitants, des travailleurs humanitaires et des responsables locaux, mais a toujours été démentie par Asmara et Addis Abeba.

Les deux pays se sont affrontés dans un sanglant conflit entre 1998 et 2000, alors que le TPLF était au pouvoir en Ethiopie, avant de se rapprocher à l’initiative d’Abiy Ahmed, récompensé du prix Nobel de la paix en 2019. La haine reste tenace entre les autorités érythréennes et le TPLF.

«Beaucoup de morts dans les rues»

Selon 41 survivants et témoins interrogés par Amnesty, les troupes éthiopiennes et érythréennes ont pris le contrôle d’Aksoum le 19 novembre, «lors d’une vaste offensive, tuant et déplaçant les civils par des bombardements et des tirs indiscriminés». «Durant les neuf jours qui ont suivi, l’armée érythréenne s’est livrée à un pillage généralisé et à des exécutions extrajudiciaires», affirme Amnesty.