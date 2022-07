Zurich : Des centaines de donuts finissent dans un container

Devant le site de production de Dunkin Donuts, de nombreux beignets se trouvaient récemment dans un conteneur. Un témoin est indigné.

L’objet du délit. 20 min/ Lecteur-reporter

Des centaines de donuts se trouvaient récemment dans un conteneur à déchets, à Aathal (ZH). «Je trouve cela scandaleux qu’autant de nourriture soit simplement jetée», déclare un témoin. Le bâtiment concerné abrite le site de production de Dunkin Donuts. «Si on ne peut plus vendre ces donuts, c’est une chose. Mais pourquoi ne pas les donner?» esquisse le lecteur. Selon cet homme de 28 ans, ce n’est pas la première fois que le conteneur est plein de donuts. Cette semaine, c’était particulièrement agaçant à cause de la chaleur. «L’odeur devant le bâtiment était très pénétrante. De plus, plusieurs guêpes ont été attirées par le sucre.»

Déchets valorisés

Contacté, Dunkin Donuts précise que le conteneur sur la photo est le lieu de recyclage des rebuts des 17 filiales Dunkin Donuts en Suisse. «Les donuts sont des produits frais et doivent être vendus ou consommés dans les 24 heures.» Une utilisation ultérieure des donuts ne serait pas possible pour des raisons de qualité et de sécurité alimentaire.

Dunkin Donuts souligne qu’il prend le thème du gaspillage alimentaire au sérieux. «Nous essayons bien sûr d’évaluer correctement les besoins des filiales lors de la planification de la production et d’éviter le gaspillage alimentaire.» La société ajoute toutefois que des invendus sont inévitables. Depuis 2016, ils sont valorisés dans l’installation de fermentation Chrüzlen, à Oetwil am See (ZH), où il sont transformés en électricité et en chaleur résiduelle.

