Football: Des centaines de fans de Séville réservent au mauvais endroit

Ah non, c’est pas le bon! AFP

«Nous partîmes cinq cents; mais par un prompt renfort - Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port». Pierre Corneille ne parlait à l'époque pas de supporters de foot. Mais il est possible que même lui ait rigolé de la mésaventure vécue par des supporters du FC Séville, qui partirent à 300 et qui n'ont jamais pu voir la finale de l'Europa League, mercredi soir. Et pour cause...

Car les nombreux fans sévillans se sont rendu compte bien trop tard d'une erreur de débutants. Ils avaient réservé un voyage en direction de Bu... carest, en Roumanie, et non pour Bu... dapest, là où s'est tenu le match remporté par les leurs après les tirs au but, face à l'AS Roma de José Mourinho. Trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Ces Andalous ont dû se contenter de festoyer devant leur petit écran.

Ce n'est pas la première fois que des supporters de football se retrouvent dans la capitale roumaine en lieu et place de la bonne enceinte, sise en Hongrie. Il y a pile deux ans par exemple, lors de l'Euro 2021, des Français étaient partis pour Bucarest au lieu de Budapest, où se déroulait le Hongrie-France du premier tour.