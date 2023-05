Des centaines de kilos de pâtes abandonnés près de New York

Le mystère, dont des journaux locaux et le New York Times rendent compte ces derniers jours, remonte à la semaine dernière, lorsqu’un promeneur avait posté sur Facebook des photos de plusieurs tas de spaghetti, macaroni et coquillettes dans une petite forêt, au bord d’un cours d’eau de la ville de Old Bridge, près de la mégapole de New York.