Des centaines de logements poussent au coeur de Carouge

Genève : Des centaines de logements poussent au cœur de Carouge

Un grand square traversant, avec une cour et un jardin collectif, fera office de lieu de détente et de rencontre, ainsi que d’espace pour la mobilité douce. Une grande ludothèque, «la plus grande communale», y sera installée. Grâce à des parois amovibles, elle pourra notamment être transformée en salle de réunion pour les associations carougeoises. Près de 800 habitants seront logés dans le futur complexe. Les anciennes barres d’immeubles, détruites il y a près d’un an, en accueillaient environ 400.