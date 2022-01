Futur centre commercial – Des centaines de manifestants dans les rues de Ferney-Voltaire

«On ne veut pas d’un énième centre commercial!» C’est le message que plus de 400 manifestants descendus dans les rues de Ferney-Voltaire (F) ont tenté de faire passer, samedi après-midi. L’événement visait à dénoncer «un projet dépassé qui correspond à un modèle de consommation datant du siècle dernier», confie Anne Durand, responsable de l’association Poterie Riposte, d’après le nom du quartier où devrait se dresser le nouveau centre.

Réunis devant la mairie, les opposants ont traversé la ville située à la frontière de Genève, près du Grand-Saconnex. Au programme de ce futur complexe prévu par la Communauté d’agglomération du Pays de Gex: 60’000 m 2 de surface de planchers, 130 commerces, 19 restaurants et un parking de 1600 places.

Des Verts genevois avaient fait le déplacement

Plusieurs membres des Verts genevois ont pris part à la manifestation. C’est le cas de la présidente du parti, Delphine Klopfenstein Broggini. «C’est la région de France qui possède le plus de mètres carrés de surface commerciale. Après le projet Open, à Saint-Genis-Pouilly, maintenant celui-là, qui lui aussi est un géant de la consommation», regrette la conseillère nationale. Elle critique un projet «anti-commerces locaux et dévolu à la voiture, dans une région perméable. C’est une discussion que nous devons avoir ensemble. On ne devrait pas se voir imposer un tel centre à 50 mètres de la frontière. Ce n’est pas de cette façon que nous souhaitons que le Grand Genève se développe».