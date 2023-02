Guerre en Ukraine : Des centaines de milliers de morts en près d’un an de combats

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lâchait ses troupes sur l’ Ukraine , pour ce qui était censé être une opération éclair. Un an de guerre plus tard, Kiev continue de résister , mais le bilan, des dizaines de milliers de morts, des destructions dantesques, une économie à genoux, est terrifiant.

«Chair à canon»

Les termes de «boucherie», de «chair à canon» sont régulièrement employés côté ukrainien pour définir la stratégie russe: des appelés mal formés et envoyés presque le sabre au clair, promis à la mort, face à de solides défenses ukrainiennes. Des milliers de prisonniers russes ont également rejoint les rangs de la milice Wagner. Ils seraient tenus en joue par leurs compagnons d’armes, interdits de rebrousser chemin, même face à des objectifs imprenables, affirment Kiev et ses partenaires.

Ces multiples assauts russes engendrent toutefois d’importantes pertes côté ukrainien. En témoignent les multitudes de drapeaux jaune et bleu ornant les cimetières du pays.

Terrible tribut civil

À Marioupol, ville portuaire du sud transformée en squelette noirci, les corps jonchaient les rues au terme de trois mois de bombardements russes. Plus de 20’000 civils ukrainiens ont péri dans cette bataille achevée en mai, estimait Kiev.

Au total, ils seraient 30’000 à 40’000 à avoir perdu la vie dans le conflit, selon des sources occidentales. Fin janvier, l’ONU évaluait à 18’000 le nombre de tués et de blessés, tout en reconnaissant que «les chiffres réels sont considérablement plus élevés.» Parmi les morts, plus de 400 enfants, selon Kiev.