Des centaines de milliers de pèlerins à La Mecque pour le hajj

Le hajj débute ce dimanche à La Mecque, sous une chaleur écrasante, avec des centaines de milliers de musulmans, le premier pèlerinage avec autant de fidèles en Arabie saoudite depuis la pandémie. Plus de deux millions de pèlerins, venus de 160 pays, sont attendus cette année dans la ville la plus sacrée de l’islam, dans l’ouest du royaume, après trois ans de limitation du nombre de participants.

Les policiers aspergent d’eau les pèlerins

Les températures élevées – avoisinant les 45 degrés – dans l’une des régions les plus chaudes du monde représentant un défi croissant, les autorités ont installé de nombreux centres de santé et déployé 32’000 ambulanciers. Patrouillant à pied, sous des parapluies blancs pour se protéger du soleil, des policiers ont aspergé d’eau les pèlerins. Et à l’intérieur de la grande mosquée, des milliers de secouristes se tiennent prêts à intervenir.

Grosse source de revenus

En 2020 et 2021, au plus fort de la crise sanitaire, seules quelques milliers de personnes avaient été admises. Cette année, selon l’homme d’affaires saoudien Samir Al-Zafni, tous les hôtels de La Mecque et de ses environs affichent complet jusqu’à la première semaine de juillet. «Il n’y a plus un seul lit vide dans notre chaîne de 67 hôtels», a-t-il affirmé.