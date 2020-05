Genève

Des centaines de morts en cas d’accident avec du chlore

Une étude chiffre pour la première fois le nombre de victimes que pourrait entraîner une catastrophe avec un wagon de chlore. Cantons et élus veulent agir à Berne.

Un wagon-citerne transportant du chlore déraille au bout du lac et une fuite se produit. C’est un des scénarios qu’ont étudiés le Canton de Genève et la Confédération pour estimer les coûts humains et financiers d’un accident ferroviaire avec ce produit toxique. «Les accidents simulés pourraient provoquer de 100 à 300 morts et de 1000 à 3000 blessés», indique le Conseil d’État genevois. Celui-ci vient de transmettre au Grand Conseil un rapport en réponse à une motion des Verts, acceptée en novembre 2019.

Walter Vetterli, directeur du service de l’environnement et des risques majeurs du Département du territoire, rappelle qu’il s’agit d’un scénario: «Ce n’est pas une prévision, avertit-il. C’est une méthode pour imaginer ce qui pourrait se produire et anticiper les mesures à prendre. Les risques sont très faibles, mais l’impact très fort.»

Une première

«Maintenir la pression sur Berne»

Genève a l’intention d’intervenir auprès de la Confédération avec le canton de Vaud, indique le conseiller d’Etat. «Cela fait partie des risques majeurs pour la population, au même titre qu’une épidémie, à la différence près qu’avec le chlore, on connaît le risque, poursuit Antonio Hodgers. Là, on l’admet pour des raisons économiques, mais veut-on faire primer ces considérations sur la sécurité des citoyens? C’est là qu’il y a un point de friction. Il y a quelques années, le chlore était produit sur place, on peut donc le refaire, ce n’est pas de la science-fiction. Cela coûtera un peu plus cher, mais c’est le prix à payer, et cela fera du travail pour la main d’œuvre locale.»