Espagne: Centaines de personnes évacuées à cause d’un feu de forêt

Dans l’ouest de l’Espagne, plus de 550 personnes ont été évacuées à cause d’un important feu de forêt, ont annoncé, vendredi, les autorités, qui ont dépêché sur place une unité militaire spécialisée dans la lutte contre les grands incendies. Le feu, qui s’est déclaré mercredi près de la commune de Pinofranqueado, dans la région d’Estrémadure, non loin de la frontière avec le Portugal, «s’est propagé dans la nuit de jeudi à vendredi» et a entraîné l’évacuation de ces personnes dans des localités proches de l’incendie, a indiqué la Direction de la sécurité nationale (DSN).