France : Des centaines de personnes rendent hommage à la victime d’un féminicide

Après le meurtre en pleine rue, ce week-end, d’une jeune femme à Hayange (France), une marche blanche s’est déroulée pour lui rendre hommage mercredi en fin d’après-midi.

À l’appel du maire de cette cité ouvrière, les participants se sont rassemblés à 18h devant l’Hôtel de Ville. «C’est le cœur lourd que nous sommes réunis ce soir», a déclaré le maire, aux côtés de la famille de la victime. «C’était un homme violent, un homme comme ça ne doit plus sortir de prison», a dénoncé la grand-mère de la victime, qui a pris la parole devant la foule.

«Malheureusement, c’est tous les jours»

Une photo de la jeune femme ainsi qu’un bouquet de roses blanches ont été déposés sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Puis le cortège, famille et élus ceints de leur écharpe tricolore en tête, s’est élancé sous un ciel de plomb, des femmes portant des affiches pour dire «stop aux violences conjugales». Il a marqué une pause quelques minutes plus tard, pour se recueillir sur les lieux du drame, où des dizaines de gerbes de fleurs avaient été déposées.

«En France, ça ne devrait plus arriver ce genre de choses et, malheureusement, c’est tous les jours», s’est indignée une amie de la victime, vêtue d’un T-shirt blanc maculé de taches de sang. «La justice avait connaissance des violences conjugales. Quand ils s’engueulaient, il y avait des interventions de police. Je ne comprends pas comment on a pu accorder à ce monsieur une liberté sous surveillance chez mon amie, tout en sachant ce qui se passait, qu’il y avait eu des menaces de mort. Le suivi n’a pas été fait correctement.»