Canal Sion-Riddes - Des centaines de poissons perdent la vie en quelques minutes

Des poissons agonisant ou déjà mort sur une distance de près de deux kilomètres: voilà un spectacle que les amoureux des lieux se seraient bien passé d’observer . Vendredi soir vers 17 h 30, une « pollution d’origine inconnue a massacré la population piscicole du haut du canal Sion-Riddes » , raconte Alexandre Besse. Plusieurs centaines de truites fario ainsi que des centaines d’alevins et de petits poissons (épinoches) ont péri pour un motif à déterminer. « Nous allons poursuivre nos contrôles durant quelques jours afin d’être certain de ne pas vivre de seconde vague», précise, ce lundi matin, le Service de la chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais. « Dans un second temps, il s’agira de savoir si compenser ou remplacer les poissons morts. »