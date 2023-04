Journée de la bonne action: Des centaines de repas sont ainsi sauvés chaque jour

La distribution de denrées alimentaires «Reschteglück» de la fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber améliore le quotidien de nombreuses personnes dans le besoin. Fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber

Que faire des produits alimentaires qui sont encore bons, mais qui ne peuvent plus être vendus dans le commerce de détail? Les utiliser et non les jeter! C’est là qu’intervient la distribution de denrées alimentaires «Reschteglück».

De grands distributeurs, dont le groupe Coop, font don de produits alimentaires à la fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber. Ainsi les sans-abri et les personnes touchées par la pauvreté reçoivent des repas complets et sains.

Plus de cent repas par jour

«La date de vente des aliments est souvent dépassée, mais pas leur date de péremption», explique Walter von Arburg, chargé de communication de la fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber, à propos des produits mis à disposition. Selon lui, c’est une situation gagnant-gagnant si les entreprises font don de leurs stocks excédentaires aux personnes dans le besoin, et évitent par là même le gaspillage alimentaire, lors du vidage hebdomadaire de leurs entrepôts.

Walter von Arburg est chargé de communication et porte-parole de la fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber. Fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber.

Selon Walter von Arburg, les grands distributeurs et les autres entreprises s’adressent généralement directement à la fondation pour proposer leurs dons. Les produits sont ensuite récupérés auprès des entreprises: «Pour les transports, nous coopérons avec Table Suisse. Nous nous chargeons nous-mêmes de la collecte uniquement pour les petites entreprises», explique-t-il. Enfin, les denrées alimentaires atterrissent dans la grande cuisine de la fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber, qui dispose d’espaces de congélation, de réfrigération et de stockage.

C’est là que les dons de nourriture sont triés, stockés et traités par des professionnels et des personnes souffrant de troubles psychiques. Plus d’une centaine de repas sont préparés chaque jour, ce qui, selon Walter von Arburg, peut parfois être un défi: les cuisinières et cuisiniers ne découvrent généralement qu’à la dernière minute quels aliments ils vont recevoir pour concocter leurs menus.

Toi aussi, tu peux aider

«En avril et en mai, nous recevons par exemple souvent beaucoup d’asperges», explique Walter von Arburg. «Même si elles sont délicieuses, manger des asperges tous les jours n’est pas très varié. Alors on les transforme et on les congèle». Ce sont surtout les grandes chaînes de supermarchés suisses qui, grâce aux quantités de denrées alimentaires offertes, permettent d’élaborer des menus complets. Avec plus d’une centaine de personnes à nourrir qui se retrouvent pour manger au café de rue Sunestube de Zurich ou dans les centres d’accueil d’urgence, c’est un point important.

As-tu déjà fait un don? Oui, des produits alimentaires ou ménagers. J’ai donné des vêtements et des chaussures. Jusqu’à présent, je n’ai donné que de l’argent. Je ne m’en souviens pas Non, je n’ai jamais fait de don.

Mais selon Walter von Arburg, les particuliers font aussi volontiers et souvent des dons en déposant des produits de longue conservation comme des pâtes, du riz et de la farine. Outre les denrées alimentaires, ils apportent également des vêtements et des chaussures que les personnes dans le besoin peuvent essayer et emporter dans le magasin de la fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber.

1 / 2 Ce sont surtout les grands distributeurs comme Coop qui, grâce à leurs dons de denrées alimentaires, permettent de créer des menus Fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber. Tous les produits sont encore bons pour la consommation. Fondation d’œuvre sociale du pasteur Sieber.

La journée de la bonne action sensibilise

«L’année dernière, lors de la Journée de la bonne action, la Fondation Max Havelaar nous a fait don de plusieurs centaines de kilos de riz», se souvient Walter von Arburg. Les dons sous toutes leurs formes sont l’expression d’une solidarité sociale concrète, car ils confirment ce que le pasteur Sieber prêchait: «En tant qu’individus et entreprises, nous ne sommes jamais exempts de responsabilité envers les autres. En particulier lorsque d’autres ne disposent pas des mêmes ressources que nous.»



Faire le bien et inspirer les autres! C’est sous cette devise que nous réalisons ensemble de bonnes actions dans toutes les régions de Suisse le 6 mai. Planifiez vous aussi, seul, avec vos familles, vos amis ou votre association, une activité d’utilité publique et partagez votre engagement avec le hashtag #JournéeDeLaBonneAction sur Instagram, TikTok, Facebook ou Twitter. Vous trouverez tous les contenus partagés ainsi que d’autres informations sur la Journée de la bonne action sur ce lien. La Journée de la bonne action est une initiative de Coop en partenariat avec «20 minutes».