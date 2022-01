Valais – Des centaines de signatures contre le port du masque à l’école

Une vingtaine de parents se sont regroupés, lundi à Brigue (VS) , pour protester silencieusement co ntre cette me s ure, dont ils exigent l ’ abolition immédiate. Parallèlement ils ont lancé une pétitio n . En un peu plus de 24 heures, leur démar c he leur a permis de récolter, dans la rue ou via le web, quelque 500 signes.