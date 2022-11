Frontière américano-mexicaine : Des centaines de Vénézuéliens délogés d’un campement

Fuir Maduro

Le campement avait été érigé au bord du Rio Bravo, appelé Rio Grande aux États-Unis, qui marque la frontière américano-mexicaine. Plus de 6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2015 selon l’ONU, face au régime autoritaire de Nicolas Maduro et au marasme économique. Ils sont nombreux à tenter de gagner les États-Unis via l’Amérique centrale et le Mexique.