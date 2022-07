Escroquerie : Des centaines de victimes de l’arnaque aux colis

Des individus malveillants utilisent le nom et l’adresse de la victime pour se faire livrer un produit payable sur facture, avant de le subtiliser dans la boîte à lait. Il y aurait plus d’un millier de cas par an en Suisse romande.

Le principe de la livraison sur facture, largement privilégié par les Suisses est à la base de cette arnaque. Getty Images

Des centaines de personnes ont eu la désagréable surprise de devoir payer un produit qu’elles n’avaient jamais commandé. Le principe de l’arnaque est simple: utiliser l’identité et l’adresse de la victime pour commander un produit en ligne, à payer sur facture, avant de voler le colis dans la boîte à lait.

Une enquête de la RTS révèle qu’un millier de plaintes sont déposées chaque année en Suisse romande. À Corsier-sur-Vevey, Jessica Ribeiro est une victime à répétition depuis plus d’un mois. «Le premier paquet que j’ai reçu, c’était une trottinette électrique de plus de 700 francs. Puis des survêtements Lacoste, des baskets, des ceintures, du matériel pour du cannabis… À chaque fois pour plusieurs centaines de francs», témoignait-elle dimanche dans le 19h30. La victime n’aura finalement rien à payer mais doit gérer un véritable casse-tête administratif.