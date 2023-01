Gruyère (FR) : Des centaines de volailles ont été maltraitées

Après six inspections au printemps 2022, les services du vétérinaire cantonal ont constaté que les conditions de vie de plus de 200 poules et une quarantaine de coqs, ainsi que des dindons et des canards, s’étaient encore dégradées, dans une basse-cour gruérienne. La propriétaire, une femme russe de 51 ans, a été condamnée à deux mois de jours-amende avec sursis et une amende ferme de 2000 francs.