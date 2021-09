Hong Kong : Des centaines d’élus locaux préfèrent la démission au serment de loyauté

Si certains élus acceptent de prêter serment, nombreux sont ceux qui préfèrent démissionner pour ne pas être «tenus en laisse» par le régime.

Carrie Lam, chef de l’exécutif, déclare qu’en cas de doute ou de serment non valide, les élus «seront disqualifiés».

Plusieurs dizaines d’élus locaux de Hong Kong ont prêté un nouveau serment de loyauté vendredi, après que plus de la moitié de leurs collègues ont démissionné en signe de protestation, les autorités tentant de purger les éléments «non patriotiques». Lors d’une cérémonie à huis clos, 24 premiers conseillers ont prêté serment, selon le gouvernement.

«Si nous avons des doutes sur la prestation de serment de certains conseillers et que nous ne pouvons pas faire totalement confiance à leur loyauté et à leur allégeance, nous leur donnerons la possibilité de s’expliquer… Si leurs serments ne sont pas valides, ils seront disqualifiés», a déclaré le chef de l’exécutif Carrie Lam en début de semaine. Des cérémonies de prestation de serment similaires ont été organisées pour d’autres secteurs, notamment pour les fonctionnaires, les responsables gouvernementaux et les parlementaires.