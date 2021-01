Russie : Des centaines d’interpellations lors de manifestations pro-Navalny

Plusieurs centaines d’arrestations ont eu lieu dans des dizaines de cités russes lors de manifestations pour exiger la libération de l’opposant Alexeï Navalny.

La police russe a déployé dimanche un important dispositif et fermé l’accès au centre de plusieurs villes lors de nouvelles manifestations à travers le pays pour exiger la libération de l’opposant Alexeï Navalny.

Selon l’organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations en Russie, plus de 650 arrestations ont eu lieu dans au moins 50 villes, pour l’heure principalement en Sibérie et en Extrême-Orient, décalage horaire oblige.

Ces rassemblements font suite à une première journée de mobilisation samedi dernier qui a réuni des dizaines de milliers de protestataires et s’était soldée par plus de 4000 interpellations, ainsi que l’ouverture d’une vingtaine d’affaires pénales.

«Poutine est un voleur!»

Dans l’hyper-centre de Moscou et Saint-Pétersbourg, de nombreux policiers et la Garde nationale étaient déployés avant des rassemblements prévus en début d’après-midi, ont constaté des correspondants de l’AFP.

«Poutine est un voleur!» «Liberté!» ont scandé des dizaines de manifestants en traversant le centre de la capitale russe, le lieu du rassemblement ayant été changé à la dernière minute face aux restrictions de la police, qui a limité l’accès à plusieurs rues du centre et fermé des stations de métro, une décision rare.

Selon son avocate, il risque notamment «environ deux ans et demi» de prison ferme pour la violation des conditions d’une condamnation à trois ans et demi de prison avec sursis, qu’il s’était vu infliger en 2014.

«N’ayez pas peur»

A Novossibirsk, la troisième agglomération de Russie, le média indépendant Taïga a estimé à plus de 5000 le nombre de protestataires, l’un des plus importants rassemblements anti-gouvernementaux de ces dernières années.

«Les gens sont en colère à cause de ce qui se passe et parce que des députés et militants d’opposition ont été arrêtés cette semaine», a affirmé à l’AFP Khelga Pirogova, élue locale d’une coalition pro-Navalny.