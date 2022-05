Arménie : Des centaines d’interpellations lors de manifs d’opposition

Mercredi, la police arménienne a procédé à de nombreuses arrestations lors de manifestations contre le pouvoir en place.

Erevan est le théâtre de manifestations contre le Premier ministre Nikol Pachinian, depuis un mois, et les manifestants tentent souvent de bloquer des artères du centre-ville, entraînant l’intervention de la police. Depuis mi-avril, des partis d’opposition appellent régulièrement à des rassemblements demandant la démission du chef de gouvernement, lui reprochant sa gestion du conflit avec l’Azerbaïdjan, sur la région du Nagorny Karabakh.

Humiliation nationale

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont fait la guerre à deux reprises, dans les années 1990, puis en 2020, pour le contrôle du Nagorny Karabakh, territoire séparatiste en Azerbaïdjan mais peuplé d’Arméniens. Six semaines de conflit à l’automne 2020 ont fait quelque 6500 morts et conduit à d’importantes pertes territoriales pour l’Arménie. Depuis, un cessez-le-feu négocié par la Russie a été instauré sous l’égide de soldats de la paix russes.