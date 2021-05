berne - Des certificats Covid aux modalités (encore) floues

Comment pourra-t-on se procurer le certificat Covid? Dans quels lieux? A quelles conditions? Malgré le fait que les premiers certificats doivent être délivrés dès le 7 juin, toutes ces questions restent encore sans réponses. Contacté, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) renvoie à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Celui-ci «fournira des informations détaillées en temps voulu», répond succinctement la porte parole Sonja Uhlmann.

La situation concernant les enfants est néanmoins plus claire. Si le Conseil fédéral a précisé que les enfants de moins de 16 ans n’auraient pas besoin de certificat, ils auront toutefois le droit de l’obtenir. Les moins de 16 ans seront en effet en mesure de recevoir un certificat s’ils ont guéri du coronavirus ou s’ils présentent un test négatif, a indiqué jeudi l’OFSP. Pour rappel, aucun vaccin n’est homologué pour les moins de 16 ans en Suisse.

La restauration perplexe face au certificat Covid

«Nous ne savons pas à partir de quand l’entrée dans un restaurant ne sera soudainement plus possible qu’avec un certificat Covid», continue Casimir Platzer, qui déplore un manque de stabilité. Le Conseil fédéral change en effet régulièrement les critères et valeurs indicatives pour l’évaluation de la situation épidémiologique, rendant difficile toute prévoyance.