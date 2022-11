Autriche : Des champignons pour créer des puces électroniques biodégradables

Des chercheurs ont découvert par hasard que la peau d’un champignon pouvait proposer une alternative aux plastiques utilisés dans les batteries et puces électroniques, les rendant plus faciles à recycler.

Travaillant sur des composants électroniques flexibles et étirables, une équipe de chercheurs de l’Institute for Experimental Physics de l’Université Johannes Kepler, à Linz en Autriche, a découvert qu’un champignon qui pousse en Europe et en Asie de l’Est formait une peau protectrice faite de mycélium pour protéger son moyen de croissance, le bois. Cette peau, légèrement moins isolante que le plastique, mais toujours efficace pour l’utilisation dans des circuits électriques, dotée d’une épaisseur d’une feuille de papier et capable de résister à des températures dépassant les 200° Celsius, se révèle être un bon substrat pour implémenter des composants électroniques.