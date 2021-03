Neuchâtel : Des champignons pour doper nos batteries

Le Laboratoire de microbiologie de l’Université de Neuchâtel lance deux projets avec des entreprises privées, l’un dans le domaine de l’environnement, l’autre dans la santé pulmonaire.

Favoriser l’extraction du vanadium grâce à un champignon

L'un des projet répond au besoin de rendre notre approvisionnement énergétique plus durable et moins gourmand en carbone. Soutenu par Innosuisse (l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation), il est mené en coopération avec l’entreprise Belenos Clean Power Holding à Bienne (BE). Cette dernière développe une batterie à base de vanadium, considérée comme une alternative plus durable aux combustibles fossiles. «Cependant, l'extraction de ce métal à partir de sources naturelles a encore un grand impact écologique», note Saskia Bindschedler, maître-assistante au l’Université de Neuchâtel et cheffe du projet.