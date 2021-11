Nord vaudois : Des changements d’horaire et des bus électriques en vue

Des modifications mineures seront introduites dans les horaires des transports publics dans la région d’Yverdon, à partir du 12 décembre.

Liaison directe vers Lausanne et Aigle

Par ailleurs, dès le 7 août 2022, la ligne Vallorbe - Le Brassus sera intégrée dans le réseau RER-Vaud. A partir de cette date, les trains effectueront des liaisons directes et régulières entre le Brassus et Lausanne, puis Aigle. L’offre des bus régionaux sera également réorganisée dans toute la zone Yverdon-les-Bains – Orbe – Vallorbe. De plus, des travaux auront lieu sur la ligne 212 Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix du samedi 2 juillet au samedi 20 août 2022. Les trains seront remplacés par des bus sur l’entier du parcours. Un horaire de substitution sera publié en temps utile.