Fribourg : Des chanteurs priés de se masquer en chœur

Des directives sanitaires ont été édictées pour les chorales. Elles préconisent le port du masque si une distance minimale entre les personnes ne peut être respectée.

En Suisse, les choristes sont souvent postés très près les uns des autres, ce qui n’est pas forcément le cas ailleurs dans le monde. Mais le président de la Fédération fribourgeoise des chorales estime que mettre de la distance entre chacun est aussi une opportunité d’apprendre à travailler et à chanter autrement.

Pour pouvoir reprendre leurs activités, les chorales devront changer certaines habitudes. La mesure la plus marquante est sans doute l’obligation de porter le masque lorsqu’une distance de 1 mètre et demi ne peut être respectée entre les chanteurs, a révélé lundi laliberte.ch. Cette disposition ressort du plan de protection établi, en collaboration avec plusieurs entités dont le Service du médecin cantonal et la task force Covid-19, par la Fédération fribourgeoise des chorales.