Berne : Des chasseurs de trésor pillent un ancien tumulus

Des inconnus ont creusé un grand trou dans une ancienne tombe préhistorique. Ce bien culturel a ainsi été partiellement détruit.

Des inconnus ont massivement endommagé le site archéologique de Jolimont, dans le canton de Berne, a annoncé, mardi, le Service archéologique du canton de Berne. Cet endroit est situé entre les communes de Cerlier et de Gals. Il avait été érigé à l’époque des Celtes et servait de monument funéraire. Un trou de 2 m de profondeur et de 1 m 50 de diamètre a été découvert par hasard.