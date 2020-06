Allemagne

Des chasseurs de virus pour éviter une seconde vague

A Cologne, quelque 200 étudiants en médecine recrutés par l'autorité sanitaire questionnent sans relâche les nouveaux malades avérés ou suspectés du coronavirus dans le but de stopper la chaîne d'infection.

«Vos symptômes? Vos rencontres ces derniers jours?» A Cologne, des étudiants en médecine recrutés par l'autorité sanitaire questionnent sans relâche les nouveaux malades avérés ou suspectés du coronavirus dans le but de stopper la chaîne d'infection. Pour éviter une deuxième vague et un possible reconfinement, toutes les personnes à risque doivent pouvoir être identifiées le plus vite possible. Aussi, ces chasseurs de virus se livrent à un travail digne des détectives rendu crucial à l'heure du déconfinement.