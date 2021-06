Canton de Genève - Des chatons entassés dans une cage durant plus de 18h de voyage

Une chatte adulte et ses quatre petits ont été découverts entassés dans une cage dans la voiture d’un ressortissant portugais, lundi 14 juin, à la douane de Bardonnex (GE), indique l’Administration fédérale des douanes dans un communiqué. Deux autres chats adultes avaient également été placés dans une deuxième cage. Il s’est avéré que les félins voyageaient ainsi depuis plus de 18h en provenance du Portugal, sans respect de leur bien-être et des conditions vétérinaires d’importation.