Scandale à Hawaï : Des chats mutilés et abattus par des soldats américains

Ils auraient utilisé des sarbacanes achetés en Indonésie pour abattre les félins avec des fléchettes. Deux d'entre eux ont également été retrouvés éventrés près d'un fast-food.

Jeudi, des chats ont été retrouvés abattus avec des fléchettes et mutilés près d'une caserne de l'armée américaine à Hawaï, d’après l’association KAT Charities qui a publié des photos et dénoncé ces actes. Depuis, l’information a été reprise par de multiples médias américains.

Mutilés volontairement

La fondatrice de KAT Charities, le Dr Karen Tyson, a déclaré à la chaîne de télévision KHON d'Honolulu que son organisation craignait que les troupes stationnées à la caserne Schofield d'Hawaï soient liées à la maltraitance des animaux: «Nous croyons savoir qu'un groupe de soldats a acheté des pistolets à fléchettes lors d'une récente mission d'entraînement en Indonésie et les a ramenés à Hawaï», a-t-elle déclaré.

Les services vétérinaires locaux ont confirmé qu'ils avaient récemment traité un chat nommé Katness pour une blessure par fléchette au cou. Karen Tyson a déclaré avoir vu d'autres félins présentant des blessures similaires et a affirmé que deux chats avait été retrouvés éventrés près d'un fast-food proche de la base militaire. Elle a déclaré qu'il était évident que ces animaux avaient été «mutilés volontairement» et non blessés dans un accident.