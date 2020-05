Actualisé 24.04.2020 à 13:57

Suisse centrale

Excès de vitesse, pas de permis et une voiture volée

Trois chauffards ont été flashés à 188, 163 et 158 km/h sur des tronçons limités à à 80 outre-Sarine. Le premier automobiliste roulait en plus sans permis et avait volé son véhicule.

Un automobiliste s'est fait contrôler dans la nuit de mardi à mercredi à une vitesse de 188 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, en raison de travaux, de l'autoroute A1, près de Koppigen (BE). Intercepté jeudi dans le canton de Soleure, il roulait sans permis et avec une voiture volée.

L'individu, âgé de 32 ans, devra répondre devant la justice conformément à l'acte de délit de chauffard, ont indiqué vendredi la Police cantonale bernoise et le Ministère public régional Emmental-Haute-Argovie. Sa situation est évidemment aggravée par les délits constatés par la Police cantonale soleuroise.

En Suisse centrale

Par ailleurs, deux chauffards sont tombés dans des contrôles radar dans les cantons de Zoug et de Lucerne sur des tronçons limités à 80 km/h. Le premier a été flashé à 163 km/h à Hünenberg (ZG), le second roulait à 158 km/h près de Pfaffnau (LU).

Le conducteur pris dans un contrôle radar à Hünenberg est un Italien de 50 ans habitant le canton de Zurich. Il s'est fait retirer le permis et sa voiture a été confisquée par le Ministère public, a indiqué vendredi la police cantonale zougoise.

Le chauffard de Pfaffnau est un homme âgé de 70 ans. Il s'est aussi fait retirer son permis et il a été dénoncé au Ministère public, a indiqué la police lucernoise. (nxp/ats)