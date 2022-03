Madrid : Des chauffeurs de taxis parcourent 6000 km pour sauver des réfugiés

Une soixantaine de chauffeurs ont roulé jusqu’en Pologne pour amener de l’aide humanitaire, avant d’y récupérer 135 Ukrainiens pour les ramener en Espagne.

À l’arrivée du convoi à Madrid dans la nuit de mercredi à jeudi, applaudissements et les klaxons de dizaines d’autres taxis se sont faits entendre.

«Ce sont nos héros», explique Khrystyna Trach, 22 ans, dont une soeur vit en Espagne. «Maintenant, je vais chercher du travail pour avoir de l’argent et aider ma famille et mon pays», explique cette orpheline, dont les grands-parents sont restés à Kiev et qui a rejoint Varsovie en voiture puis à pied.