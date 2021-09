Brésil : Des chauffeurs, pro Bolsonaro, bloquent d’importants axes routiers

Alors que Jair Bolsonaro demande l’arrêt des manifestations pour éviter de nuire à l’économie, les chauffeurs poursuivent leurs barrages.

Des chauffeurs routiers bolsonaristes avaient mis en place des barrages, jeudi matin, sur d’importants axes routiers dans plus de la moitié des États brésiliens, ignorant l’appel du président à cesser leur mouvement pour ne pas nuire à l’économie. Le ministère des Infrastructures a annoncé que seulement 10% des barrages routiers installés mercredi soir dans 16 des 27 États de la fédération avaient été levés.

Dans un message audio diffusé auprès de ses sympathisants, le président Jair Bolsonaro a déclaré mercredi soir que ces barrages mis en place notamment dans les États de Rio de Janeiro (sud-est), du Pará (nord), de Bahia (nord-est) ou de Santa Catarina (sud) «entravaient» la marche de la première économie d’Amérique latine. «Cela provoque des pénuries, de l’inflation, et porte atteinte à tout le monde, et particulièrement aux plus pauvres», a déclaré le chef de l’État d’extrême droite.