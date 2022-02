Genève : Des chauffeurs VTC veulent être mieux payés par Uber

Une quinzaine de professionnels du transport ont protesté lundi. Ils veulent que l’Etat fixe le prix des courses.

Une quinzaine de conducteurs de VTC (véhicules de transport avec chauffeur) ont manifesté ce lundi, entre midi et deux, sur la plaine de Plainpalais. Ils officient principalement pour Uber mais aussi à leur compte. Ils souhaitent que l’Etat, soit pour lui la police du commerce (PCTN), fixe le prix du kilomètre et du temps de course pour l’entreprise américaine de la même manière qu’il le fait pour les taxis. «Les prix fixes, ça suffit. Nous passons les mêmes examens qu’eux, avons les mêmes compétences, nous souhaitons être payés pareil», explique Yahia Alouan. Les chauffeurs désirent également qu’Uber réduise ses commissions sur les courses, alors que le prix de l’essence ne cesse d’augmenter. Ils réclament enfin davantage de contrôles étatiques aux abords de l’aéroport, où plusieurs chauffeurs européens travaillent au noir, affirment-ils.